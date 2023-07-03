الجزائر وايطاليا: انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي

انعقدت يومي 2 و 3 جويلية 2023، الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، بالجزائر العاصمة، تحت الرئاسة المشتركة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ريكاردو غاريغليا.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن هذه الآلية تجسّد الثنائية الإرادة المشتركة للسلطات العليا في البلدين للعمل من أجل تعميق وتعزيز التعاون الثنائي، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في الجزائر العاصمة، بين الجزائر وايطاليا، في 05 ديسمبر 2020، التي أسست لهذا الحوار الاستراتيجي.

وقد مكّنت هذه الدورة الطرفين من إجراء تقييم مرحلي للتعاون الثنائي وآفاقه، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على ضوء مخرجات الدورة الأولى لهذا الحوار الاستراتيجي، التي انعقدت بروما في 29 مارس 2022، وكذا التوصيات التي أقرّها الطرفان خلال الدورة الرابعة للقمة الثنائية التي عقدت بالجزائر العاصمة في 19 جويلية 2022.

في هذا السياق، أجرى مقرمان محادثات معمّقة مع نظيره الإيطالي، حول العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار قضية الصحراء الغربية والأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

وفي الختام، وقّع الأمينان العامان على محضر اجتماع الدورة، كما تم التوقيع على اتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة نوفا الإيطالية.

من جهةأخرى، استُقبل ريكاردو غاريغليا من قبل أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.