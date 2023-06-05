الجزائر وايطاليا: تعزيز الشراكة في الصيد البحري وتربية المائيات

استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني اليوم الإثنين، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، فرانسيسكو لولو بريجيدا.

وحسب بيان للوزارة، يقوم الوزير الإيطالي، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع.

وتم خلال اللقاء، استعراض ورقة طريق للتعاون ما بين البلدين قصد تقوية العلاقات في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات.

وكذا تعزيز الشراكة في شعبة تربية المائيات في الاقفاص العائمة بالبحر من خلال نقل الخبرات والمعارف في انتاج المدخلات وصناعة الاعلاف.

كما تطرق الطرفان، لإمكانية اطلاق مشاريع شراكة ما بين متعاملي البلدين في مجال تسمين التونة الحمراء والصناعات التحويلية.

وكذا تبادل المعارف والخبرات في التكوين والبحث العلمي التطبيقي من خلال مشاريع توأمة ما بين المعاهد المتخصصة لكلى البلدين.

كما تم الاتفاق على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين لدراسة إمكانيات الاستثمار في شراكة استراتيجية.

وكذا تنظيم زيارات ما بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات و المعارف ما بين البلدين.