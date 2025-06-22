الجزائر وباكستان يناقشان مستجدات العدوان على إيران

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، لقاءً ثنائيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الوزيران مُستجدات العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق البيني في هذا الشأن داخل مجلس الأمن. وذلك بُغية تمكين هذه الهيئة الأممية من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها في ميدان حفظ السلم والأمن. عبر تكريس نهج سياسي وسلمي قائم على مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.