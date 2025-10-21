الجزائر وبريطانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، مباحثات مع نائب كاتب الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هايميش فالكونر، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات. ولاسيما السياسية والاقتصادية منها.

بالإضافة إلى بحث سبل تعزيزها وتطويرها في قطاعات متعددة، على غرار الطاقات المتجددة، الفلاحة. التجارة، الاستثمار، السياحة، التعليم والعدالة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والتحليلات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الطرفان، تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين. بشأن قضايا السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.