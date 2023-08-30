الجزائر وبلجيكا: بعث العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء الثلاثاء، سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان بمواصلة العمل التنسيقي ببعث العلاقات الثنائية الى أعلى مستوى.

وشكل اللقاء، فرصة لبحث سبل توسيع التعاون القائم بين البلدين وإعادة تفعيله. وبعث ديناميكية جديدة في ظل الرغبة المشتركة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفين.

كما امتدت المحادثات لمناقشة العديد من أوجه التعاون وفرص تطوير الشركات القائمة في المجال الصحي بتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات والمعارف عن طريق التكوين والتوأمة.

وفي هذا الإطار، أبدى الوزير، انفتاحه الكامل أمام أي مرافقة من شأنها أن تمكن من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. مقترحا العديد من المجالات سيما التسيير الاستشفائي.

ومن جهته، أعرب السفير، عن رغبة واستعداد بلاده بتكتيف التعاون بين البلدين في عدة مجالات وإلاعتماد على التقنيات المطبقة في المملكة البلجيكية.