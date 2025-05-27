الجزائر وبلجيكا يبحثان تعزيز وتعميق التعاون في كافة المجالات

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع نظيرته البلجيكية، ثيودورا جينسيس، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية-البلجيكية.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد شكلت هذه الدورة فرصة لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية البلجيكية على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية منها. وكذا بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات على غرار: الصحة والضمان الاجتماعي والرقمنة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والتكوين المهني.

كما تم التطرق خلال هذه المشاورات إلى المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطور الأوضاع في فلسطين، وفي الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي.