الجزائر وبيلاروسيا تعزّزان التعاون الصحي وتفتحان آفاق شراكة طبية متقدمة

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، وزير الصحة لجمهورية بيلاروسيا، الدكتور ألكسندر فاليريفيتش خاجايو، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بيلاروسيا، في المجال الصحي، إذ عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة في توسيع مجالات التعاون بما يرقى إلى مستوى الإمكانات والقدرات التي يحوزها البلدان، وبما ينسجم مع توجيهات قيادتيهما.

وفي بداية اللقاء، استعرض الطرفان واقع المنظومتين الصحيتين في البلدين، مع التركيز على نقاط التشابه ومجالات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة الاحتياجات والأولويات الصحية، لاسيما ما يتعلق بتحسين جودة التكفّل الصحي بالمواطنين وتعزيز فعالية الخدمات الصحية.

كما شكّل اللقاء فرصة لبحث سُبل إقامة شراكة صحية مثمرة، حيث اقترح الوزير تعزيز التعاون في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، على غرار جراحة قلب الأطفال، طب العيون، وطب الأعصاب، إضافة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لترقية الخدمات الصحية وتحسين الأداء، وتطوير الأقطاب الصحية ودعم السياسة الصحية القائمة على الصحة الجوارية.

من جهته، عبّر وزير الصحة البيلاروسي عن اهتمامه بالارتقاء بالتعاون الصحي مع الجزائر، لاسيما في ما يتعلق بطب النساء والتوليد والتكوين الطبي، كما اقترح تنظيم لقاءات واجتماعات عبر تقنية التحاضر عن بُعد، وبرمجة زيارات ميدانية متبادلة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بصفة مستمرة.

وفي هذا الإطار، تقرّر تشكيل لجنة ثنائية تضمّ المدراء المركزيين من وزارة الصحة الجزائرية ونظرائهم من وزارة الصحة لجمهورية بيلاروسيا، تُكلَّف بإعداد ورقة طريق عملية تشمل ميادين تبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال التخصصات الطبية الدقيقة.

كما ستُعنى هذه اللجنة بدراسة سُبل التعاون في مجالات الرقمنة والتطبيب عن بُعد، خصوصا في ميدان الأشعة والتصوير الطبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تعميم هذه التقنيات الحديثة وتطبيقها في المناطق البعيدة والنائية لتعزيز التكفّل الصحي بها.

وقد أكد الجانبان أن هذه الخطوات ستفتح آفاقًا واعدة للتعاون الصحي بين البلدين، وستمنح الشراكة دفعة قوية ترتقي إلى مستوى طموحات الجانبين، لما ستعود به من فوائد ملموسة على المنظومتين الصحيتين في الجزائر وبيلاروسيا