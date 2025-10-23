الجزائر وبيلاروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الزراعية والتجارية

استقبل ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، مكسيم ريجينكوف، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى.

في بداية اللقاء، عبّر الطرفان عن الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لمسألة تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعن الإرادة القوية لتفعيل هذه الشراكة ميدانيًا والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.

وأبدى الجانب البيلاروسي اهتمامه الكبير بالتطور الذي يشهده قطاع الفلاحة في الجزائر، والآفاق الواعدة التي يحملها، مما يفتح المجال لشراكات حقيقية بين البلدين، لا سيما فيما يخص صناعة العتاد الفلاحي، نظرًا للطلب المتزايد عليه في الجزائر بسبب توسع الاستثمارات الفلاحية، خاصة بجنوب البلاد.

كما درس الطرفان أيضًا فرصًا عديدة أخرى لتعزيز علاقات الشراكة في مجال بناء المنشآت القاعدية الخاصة بتخزين الحبوب، وتطوير الصناعات الغذائية، والتعاون في البحث العلمي والتقني.

اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد آليات لتعزيز التبادلات البينية من أجل الارتقاء بحجم المبادلات التجارية إلى مستوى أفضل مما هي عليه حاليًا. وذلك بتنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال قصد دراسة احتياجات السوق في البلدين، والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي بيلاروسيا.

وفي هذا الصدد، تشكل الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وبيلاروسيا في مجال الصحة الحيوانية حافزًا لتعزيز التجارة البينية.