الجزائر وتركيا تبحثان فرص الشراكة في التشغيل والضمان الاجتماعي

اتّفقت الجزائر وتركيا، على العمل المشترك، من أجل رفع مستوى التعاون الثنائي وتنويع مجالات الشراكة في العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وحسب بيان وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فقد استقبل وزير القطاع، مراد زمالي، مساء الإثنين، سفير تركيا بالجزائ، محمت بوروي.

حيث تبادل الطرفان سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وشكّل اللّقاء الذّي جرى بمقر الوزارة، مناسبة للجانبين لتباحث فرص الشراكة بين الجزائر وتركيا في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتبادل التجارب والخبرات في إطار العلاقات الجيّدة التّي تربط البلدين.