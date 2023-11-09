الجزائر وتركيا: تعاون في مجال تعليم اللغات والفنون

إلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة (اليونسكو)، أمس الأربعاء، بنظيره يوسف تكين، وزير التعليم لجمهورية تركيا.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة بباريس.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون التربوي بين البلدين. وتأكيد رغبتهما في تقوية وتعزيز التعاون لتطوير التربية وجودة التعليم.

ويأتي ذلك عبر تفعيل أحكام مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بتركيا في 16 ماي 2022. الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجالات التكنولوجيات الحديثة المطبقة في التربية.

وكذا تعليم اللغات الأجنبية “اللغة الإنجليزية” والفنون “المسرح، الموسيقى، الرسم”. وتشجيع تطوير المشاريع وأنشطة البحث المشتركة في ميدان التربية.