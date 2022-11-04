الجزائر وتركيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية ورفع حجمها

أستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الجمعة، من طرف وزير التجارة التركي محمد موش بحضور نائب الوزير، وسفير دولة الجزائر بدول تركيا.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة الوزير، ضمن فعاليات أشغال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار المنعقد بإسطنبول التركية.

وشكل اللقاء، فرصة لتناول الطرفان طرق وسبل تطوير العلاقات التجارية الجزائرية التركية في ظل القوانين الجديدة المحفزة المعمول بها في الجزائر.

كما تباحث الوزيرين آليات تعزيز هذه الأخيرة ورفع حجمها الى مصاف يليق بمقام البلدين الشقيقين.

هذا ويشارك رزيق، كمتحدث رئيسي في أشغال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار، المنعقد بإسطنبول التركية.ذ

وخصصت هذه الدورة تحضيرا لانعقاد المؤتمر الوزاري الأورو متوسطي الثاني عشر لوزراء التجارة. وسيناقش المؤتمر المواضيع المتعلقة بالانتقال الأخضر، والتجارة المستدامة والإستثمار المستدام.