الجزائر وتركيا يستنكران العدوان الغاشم والإبادة الجماعية بغزة

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية التركية بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، سجل الجانبان بارتياح تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية. مستنكرين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم وإبادة جماعية. وتهجير قسري من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ومن جهة أخرى، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. مع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي. لاسيما في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2023، تحت رئاسة قائدي البلدين. للمضي قدما نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشقيقه رئيس الجمهورية التركية الرجب طيب أردوغان.

كما أكد الجانبان الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. واستكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون الثنائي.