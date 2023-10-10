Alger Textile معرض يجمع بين الجزائر وتركيا وإيطاليا بداية من 14 أكتوبر

ينطلق معرض “Alger Textile 2023”. الذي يجمع تركيا وإيطاليا والجزائر بداية من 14 اكتوبر في قصر المعارض الدولي صافاكس.

يتمتع هذا المعرض بأهمية كبيرة لقطاع النسيج، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والجزائر. مع وجود 30 عارضًا من هاتين الدولتين، بالإضافة إلى إيطاليا. لدينا فرصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات والمنتجات في صناعة النسيج والأقمشة والإكسسوارات.

كما تلعب صناعة النسيج دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية لكل من تركيا والجزائر. ومن خلال فعاليات مثل “Alger Textile 2023”. يمكننا زيادة تعزيز التجارة الثنائية وتبادل المعرفة واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

والعارضون هم رواد في مجالاتهم المختلفة، وسوف يعرضون مجموعة واسعة من المنتجات، من الأقمشة عالية الجودة إلى الإكسسوارات المتطورة.

لن يوفر هذا المعرض فرصة فريدة للشركات لعرض عروضها فحسب، بل سيُمكّن الزائرين أيضًا من اكتشاف اتجاهات جديدة وتوسيع شبكاتهم وعقد شراكات قيمة.

و سيكون بمثابة حافز للنمو والابتكار في صناعة النسيج. كما سيخلق مساحة يتم فيها تبادل الأفكار واستكشاف فرص العمل الجديدة وتشكيل مستقبل قطاع النسيج.