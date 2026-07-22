الجزائر وتشاد تبحثان تسريع مشاريع التعاون الصناعي

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة، وفداً من جمهورية تشاد، بحضور إطارات من وزارة الصناعة، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لكل من مجمع جيكا (GICA)، ومجمع إيلاك الجزائر (Elec El Djazair)، والمجمع الجزائري للميكانيك (AGM)، ومجمع الصناعات المحلية ديفاندوس (DIVINDUS)، والمدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS).

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الصناعي بين الجزائر وتشاد، إذ بحث الجانبان سبل تسريع تجسيد المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع إنجاز مصنع الإسمنت بجمهورية تشاد بالشراكة مع مجمع جيكا (GICA)، باعتباره مشروعاً استراتيجياً من شأنه دعم التنمية الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية بهذا البلد الشقيق.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات صناعية أخرى، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصناعية في البلدين. بما يسهم في تجسيد مشاريع مشتركة على أرض الواقع، ويكرس التعاون جنوب جنوب. تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين في خدمة مسار التكامل الإفريقي والارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات أوسع.