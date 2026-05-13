الجزائر وتشاد تعززان التعاون في مشاريع البنى التحتية والطريق العابر للصحراء

أجرى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم، لقاءات عدة مع عدد من الوزراء من جمهورية تشاد.

وذلك في إطار زيارة العمل التي قادته إلى تشاد.

وحسب بيان للوزارة، اللقاءات جرت بحضور وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي، كما أجرى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لقاءات مع كل من وزير التعليم العالي والتكوين المهني، ووزير الإنتاج والتصنيع الفلاحي، ووزير الصحة العمومية والوقاية، ووزير النقل.

على هامش هذه الزيارة، أقيمت مأدبة عشاء على شرف الوفد الجزائري، حضرها الوزير والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، والمدراء العامون لمؤسسات القطاع.

وحضر المأدبة أيضا عدد من أعضاء الحكومة التشادية، وسفير الجزائر لدى تشاد، وإطارات السفارة. إلى جانب أعضاء الوفد الجزائري الموسع من الخبراء والمهندسين الجزائريين المتواجدين في مهمة تقنية وخبرة من أجل إنجاز مقطعي مشروع الطريق العابر للصحراء.

وبالمناسبة، أشاد وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي بالرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي. وتجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى، لا سيما مشروع الطريق العابر للصحراء، باعتباره رافداً أساسياً لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول القارة الإفريقية.