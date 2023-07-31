الجزائر وتنزانيا: بحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناجم

استقبل الأمين العام بالنيابة بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، اليوم الإثنين، الأمين العام المساعد لوزارة الطاقة التنزانية، أتوماني سي مبوتوكا.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، ناقش الطرفان، السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.

كما قف الجانبان، على آخر مستجدات برنامج عمل خبراء البلدين لتحديد ودراسة إمكانيات التعاون في مجالات المحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة). وتخزين ونقل المحروقات والمواد البترولية.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء. وكذا التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والتكوين والطاقات المتجددة في تنزانيا. حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وجدد مجلد رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية.

كما أكد استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات، يضيف البيان.