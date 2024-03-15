الجزائر وتنزانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق افريقيا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف ماكامبا.

وحسب بيان للوزارة، خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.