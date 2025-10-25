الجزائر وتونس.. إنعقاد اللقاء التقييمي الثالث للمديرين الجهويين للجمارك

انعقد اللقاء التقييمي الثالث للمديرين الجهويين للجمارك من الجزائر وتونس، بالمعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي.

وجاء هذا اللقاء، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتكريس التنسيق الميداني بين إدارة الجمارك الجزائرية والديوانة التونسية.

وشارك في هذا اللقاء المديرون الجهويون للجمارك من تبسة، ورقلة، وعنابة. ونظراؤهم من الديوانة التونسية بولايات جندوبة، قفصة، والقصرين، مرفوقين بإطارات سامية من الإدارتين.

وقد ترأس الأشغال، عبد الحميد معوج، المراقب العام، المدير الجهوي للجمارك بتبسة، بصفته رئيس الوفد الجزائري. والعميد كمال الهداوي، المدير الجهوي للديوانة التونسية بجندوبة، بصفته رئيس الوفد التونسي.

وتطرق اللقاء إلى دراسة جملة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز آليات التنسيق العملياتي. وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية المشتركة. وكذا دعم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الجانبين.

واختُتمت الأشغال بالتوقيع على محضر الاجتماع، تأكيداً على روح التعاون الوثيق والعلاقات المتميزة التي تربط إدارة الجمارك الجزائرية بنظيرتها التونسية. في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى تأمين الحدود وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.