الجزائر وتونس.. تربص تكويني مشترك في مجال الغطس

تم تنظيم تربص تكويني مشترك في مجال الغطس، بين الجزائر وتونس، على الأراضي التونسية، بإشراف وتأطير نخبة من الإطارات والمختصين في هذا المجال من كلا الجانبين.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، جاءت هذه المبادرة، في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس. وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين جهازي الحماية المدنية في البلدين.

وتجسد هذه المبادرة التزام البلدين بتطوير القدرات الفنية والعملياتية لأعوان الحماية المدنية. ورفع جاهزيتهم في مواجهة المخاطر والتدخل السريع والفعال خلال الكوارث الطبيعية. لاسيما تلك المتعلقة بحوادث الغرق.

وشاركت الحماية المدنية الجزائرية في هذا التربص بأربعة مكوّنين من بين نخبة إطاراتها، يتميزون بكفاءات عالية ومؤهلات معترف بها دوليًا.

بالإضافة إلى عدد من الغطاسين قيد التكوين، الذين سيتلقون تدريبًا ميدانيًا ونظريًا طيلة فترة التربص.

وتُعد هذه الدورة لبنة جديدة في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية والتدخل، خصوصًا في البيئات البحرية.

كما تهدف إلى توحيد المفاهيم وتعزيز أساليب التدخل في حالات الطوارئ ذات الطابع المائي.