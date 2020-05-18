الجزائر وتونس تستعرضان تطور الوضع الصحي والإقتصادي على خلفية تفشي كورونا

إستعرض، اليوم الاثنين، سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، رفقة كاتبة الدولة للشرون الخارجية التونسية، سلمى النيفر، تطورات الوضعين الصحي والإقتصادي في البلدين على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الطرفان، حسب ما أفادت به وزارة الحارجية التونسية في بيان لها، عن الحاجة الى توحيد الجهود على أكثر من مستوى قصد إحتواء مخلفات هذه الجائحة العالمية والحد من تأثيراتها المستقبلية.

داء هذا خلال اجتماع جمع الطرفين خصص لسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والإرتقاء بها في كافة مجالات التعاون.

حيث أكد الجانبان على ما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من أواصر أخوة وإرادة مشتركة لدفع الشراكة التونسية الجزائرية في مختلف القطاعات ولاسيما الإقتصادية منها.