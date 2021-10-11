الجزائر وتونس: تشكيل فريق عمل لدراسة سبل تعزيز التعاون الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، صبيحة اليوم الاثنين، سفير الجمهورية التونسية، رمضان الفايظ. أين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف دراسة سبل ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه المقابلة في سياق زيارة مجاملة أعرب من خلالها سفير جمهورية تونس الشقيقة على امتنانه بالاستقبال الحار الذي حظي به.

كما أشاد السفير بالعلاقة الأخوية و التاريخية الطويلة التي تربط البلدين مبرزا الدور الذي لعبته الجزائر في مساعدة بلاده خاصة خلال فترة الأزمة الصحية القاسية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

كما نوه السفير بالسياسة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة وتسيير جائحة كوفيد-19 و التي مكّنت من السيطرة على الوضع في ظل النتائج المستقرة للوضعية الوبائية.

و بالمناسبة، اقترح السفير توسيع و تطوير العلاقات من خلال تنظيم لقاءات عبر تقنية التحاضر المرئي لتبادل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كوفيد19.

ومن جهته ثمن وزير الصحة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين على اعلى مستوى والتي دعا إلى توسيعها و تعزيزها الى مجالات أخرى بما تخدم مصلحة البلدين.

كما استعرض البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد الوضعية الخاصة بالحالة الوبائية لفيروس كوفيد- 19في الجزائر.

مسلّطا الضوء على حملة التلقيح ضد كوفيد-19، و التي سخرت لها كل الفضاءات لإنجاحها ومنه التمكن من تلقيح أكبر عدد من المواطنين ببلوغ نسبة 70 بالمائة من مجموع السكان.

وأكد البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، على أن التلقيح يبقى الحل الوحيد للتصدي لهذا الوباء.

وفي الأخير اتفقا الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف دراسة سبل و مجالات تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

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