الجزائر وتونس تصدران طابعا بريديا موحدا

أصدر البريد التونسي والبريد الجزائري طابعا بريديا موحدا حول وادي “مجرة”، بإعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين. تأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من اليوم الأحد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنت.

ويدخل هذا الطابع البريدي الموحد بين تونس والجزائر في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية. في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 جانفي 2019.