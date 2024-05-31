الجزائر وتونس توقعان إتفاقية إطار للتعاون في مجال السياحة

وقعت كل من وكالتي العقار السياحي الجزائرية والتونسية، بإتفاقية إطار تقضي بتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال تسيير العقار السياحي.

وحسب “واج”، وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي مهناوي سليم. ونظيره التونسي فتحي شرفي.

وتم توقيع الاتفاقية، تحت اشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش ووزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذه الاخيرة ” تندرج في اطار التوأمة القائمة بين البلدين في مجال التهيئة السياحية والتسيير العقاري في مناطق التوسع السياحي”.

واعتبر مهناوي هذه الاتفاقية فرصة للاستفادة من التجربة التونسية في مجال تسيير العقار السياحي. ما يمكن الوكالة الوطنية للعقار السياحي من تعزيز خبراتها لفائدة المستثمرين.

كما أكد المدير العام لوكالة العقار السياحي التونسي على اهمية التوقيع على هذه الاتفاقية. التي تهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال التهيئة السياحية بين وكالتي العقار السياحي في كلا البلدين.

وذكر شرفي بأن التكوين في مجال تسيير العقار السياحي يهدف إلى دعم قدرات الطرفين في تسيير العقار السياحي والتهيئة السياحية. ووضع أسس البنية التحتية من أجل إنجاز المشاريع السياحية.

كما عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، جلسة عمل مع نظيره وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين، الذي يؤدي زيارة عمل الى الجزائر بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وتباحث الوزير مع الوزير التونسي، مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية. وتطرقا الى سبل تعزيز هذا التعاون وفقا لبرنامج عمل مشترك يصب في مصلحة البلدين.