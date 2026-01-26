الجزائر وتونس ومصر تجدد دعمها لمسار التسوية السياسية في ليبيا وترفض التدخلات الخارجية

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بتونس، في أشغال الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وذلك بمعية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي.

كما شهد الاجتماع مشاركة المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة ورئيسة بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه.

وقد طبع اجتماع هذه الآلية التشاورية نقاش تفاعلي ثري وبنّاء بين وزراء خارجية الدول الثلاث الذين أكدوا مجددا على موقفهم المشترك الداعم لعملية التسوية السياسية الجارية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، والهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار بهذا البلد الشقيق، بما يصون سيادته واستقلاله ويحفظ مقدراته ووحدته.

وقد توّجت أشغال الاجتماع بإصدار بيان مشترك يؤكد على حتمية القيادة والملكية الليبية للمسار السياسي بمشاركة كافة القوى الحية للمجتمع الليبي، وأهمية تغليب لغة الحوار والتوافق بهدف الوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكذا توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي التواق للعيش في كنف الأمن والاستقرار والرفاهية.

كما تم التأكيد على استعداد الدول الثلاث للتواصل والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها لما فيه خير ومصلحة الشعب الليبي الشقيق.

وجدّد البيان المشترك رفض الدوّل الثلاث كافةَ أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وشدّد على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.