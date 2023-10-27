إعــــلانات
الوطني

الجزائر وتونس يبحثان بعث صناعة صيدلانية بمواد أولية محلية

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر وتونس يبحثان بعث صناعة صيدلانية بمواد أولية محلية
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يلتقي وزير الصناعة والصناعات الصيدلانية
  • 169
  • 0

إستقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، أمس الخميس، بمقر إقامته بالجزائر، وزير الصناعة والصناعات الصيدلانية السيد على عون.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أكد الطرفان ضرورة بذل مزيد من التنسيق مستقبلا. وبعث صناعة صيدلانية معتمدة على المدخلات المصنعة محليا. وكذا تقوية الشراكة في مجال المواد الأولية.

وركز الجانبان على العمل وفق الأولويات التي يحددانها على رأسها الصناعة الصيدلانية.

كما كان اللقاء، فرصة للتذكير بتوفر كافة شروط التكامل الصناعي بين البلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/y7n90
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر