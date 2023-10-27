الجزائر وتونس يبحثان بعث صناعة صيدلانية بمواد أولية محلية

إستقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، أمس الخميس، بمقر إقامته بالجزائر، وزير الصناعة والصناعات الصيدلانية السيد على عون.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أكد الطرفان ضرورة بذل مزيد من التنسيق مستقبلا. وبعث صناعة صيدلانية معتمدة على المدخلات المصنعة محليا. وكذا تقوية الشراكة في مجال المواد الأولية.

وركز الجانبان على العمل وفق الأولويات التي يحددانها على رأسها الصناعة الصيدلانية.

كما كان اللقاء، فرصة للتذكير بتوفر كافة شروط التكامل الصناعي بين البلدين.