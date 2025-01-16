الجزائر وتونس يبحثان تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية

تحادثت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، اليوم الخميس، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب.

وذلك، على هامش انعقاد الدورة الرابعة لأشغال مؤتمر التّعدِين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “سوناريم”، بلقاسم سلطاني.

وحسب بيان الوزارة، بحث الجانبان حالة علاقات التعاون الثنائية وآفاق تطويرها، ولا سيما في المجال المنجمي.

كما استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين شركات البلدين. وكذا تبادل المعرفة والخبرات، وما يساهم في تنفيذ مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة للبلدين.

وأبدى الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجال استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية.