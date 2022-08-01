الجزائر وتونس يعززان تعاونهما في المجال السياحي

تنقل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي إلى الجمهورية التونسية، للشروع غدا الثلاثاء في زيارة عمل تدوم يومين. وذلك بدعوة من وزير السياحة والصناعة التقليدية التونسي.

وحسب بيان للوزارة، سيشرف حمادي، مناصفة مع نظيره التونسي على أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية التونسية في المجال السياحي.

وتندرج برمجة أشغال هذه الدورة في إطار مواصلة درب التعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي.

بحيث سيتم خلالها وضع معالم الرؤية الجديدة للعلاقات الثنائية، تجسيدا للإرادة المشتركة للبلدين للدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة ومتكاملة، لاسيما في مجال السياحة.

ويأتي ذلك، من خلال تقييم ماتم انجازه منذ انعقاد الدورة الأخيرة بالجزائر. وكذا استعراض الرؤى والأفكار والمبادرات الرامية لتعزيز وتكثيف آليات التعاون البيني في عديد المجالات.