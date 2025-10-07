الجزائر وتونس يُمضيان على الإتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع

أمضى الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء، مع وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يعد هذا الاتفاق محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وخطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

هذا واستقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.