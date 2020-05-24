الجزائر وجل الدول الإسلامية تحتفل بعيد الفطر المبارك

تحتفل، اليوم الأحد، الجزائر وجل الدول الإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وهذا بعدما أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية للهلال، في الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية، والجاليات المسلمة حول العالم، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو الفاتح من شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في كل من الجزائر و الإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان.