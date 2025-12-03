الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان دعم الشراكة وتعميق التنسيق في قضايا السلم والأمن

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، ألفين بوتس، الذي يزور الجزائر للمشاركة في الطبعة الثانية عشرة لندوة «مسار وهران» حول السلم والأمن في إفريقيا.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مستوى التعاون الثنائي المتميز والتقدم المُحرَز في تنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة العليا للتعاون الثنائي، التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2024 تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البلدين، عبد المجيد تبون وسيريل رامافوسا.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة تفعيل آليات التعاون وتعميق التنسيق لرفع وتيرة الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يرقى إلى طموحات القيادتين والإمكانات الكبيرة المتاحة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، مع الإشادة بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجزائر وجنوب إفريقيا في الدفاع عن القضايا العادلة، والتأكيد على التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.