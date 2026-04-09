الجزائر وجنوب إفريقيا تعززان التنسيق وتبحثان أزمات الشرق الأوسط

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتصال سمح للوزيرين بالاتفاق على عقد لقاء قريب يجمعهما، بهدف مواصلة تنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الجنوب إفريقية، التي ترأسها مناصفة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية الدفع بالحلول السياسية والسلمية للنزاعات القائمة، معربين عن أملهما في أن تفضي المفاوضات المرتقبة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، بما يضمن تحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تكثيف المشاورات بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في توحيد المواقف إزاء القضايا الدولية، وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.