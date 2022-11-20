الجزائر وجنوب إفريقيا: تعزيز التعاون في مجال المناجم

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، يبلي ليسيدي ماسيتلا، سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، الموصوفة بالممتازة.

وشدد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر. لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما أصر الطرفان على تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية.

راغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الجنوب إفريقية في هذا المجال.

كما نوه الطرفان بالفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر. وبشكل خاص في برنامج 2024-2035 لبناء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر بقدرة 15000 ميغاواط.