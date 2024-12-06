الجزائر وجنوب إفريقيا: محادثات ثنائية في عدة قطاعات

جرت يوم الجمعة بمقر رئاسة الجمهورية محادثات بين عدة وزراء مع نظرائهم لجنوب افريقيا.

وجاءت هذه المحادثات، على هامش المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مع نظيره لجمهورية جنوب افريقيا الشقيقة، سيريل رامافوزا، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وتحادث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مع وزيرة الدفاع والعسكريين القدامى لجنوب افريقيا، أنجيلينا موتشيقكا.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا.

وأجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة وزير الري، طه دربال، لقاء مع وزيرة المياه الجنوب افريقية، بيمي ماجودينا.

كما أجرى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، وكذا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، سيفي غريب، لقاء مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو.