الجزائر وجنوب إفريقيا يبحثان تطورات حرب الإبادة في غزة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، ناليدي باندور.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونوّها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي. بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. وتحقيق الأهداف المشتركة المُتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين. وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل. والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما استعرض الطرفان آخر مُستجدات قضية الصحراء الغربية وجددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا. نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية. على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير.

وشكل اللقاء فرصة كذلك للتشاور والتنسيق حول أبرز القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فيفري الجاري.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.