الجزائر وجنوب افريقيا تؤكدان على تعزيز الشراكة الإقتصادية

التقى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة لجنوب إفريقيا، روب دايفس.

ويمثل يوسف يوسفي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في منتدى إفريقيا 2018، المنعقد يومي 8 و9 ديسمبر 2018 بمصر.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان التعاون الثنائي بين الجزائر،وجنوب إفريقيا،في المجال الصناعي،وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف الفروع الصناعية.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤولان سعي البلدين المشترك للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين الجزائر،وجنوب افريقيا.

ويهدف “منتدى إفريقيا 2018″، إلى تعزيز وتكثيف التّجارة والإستثمارات البينية في القارة الإفريقية.