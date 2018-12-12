“الجزائر” وراء إعلان المغرب عدم إحتضان “كان” 2019 ؟

أعادت المغرب أمسية اليوم الأربعاء سيناريو كأس أمم إفريقيا 2015 عندما أعلنت عن عدم ترشحها لإحتضان “كان” 2019 مُخالفة بذلك كل التوقعات.

ورغم عدم إتضاح الأسباب الحقيقية لرفض المغرب تعويض الكاميرون بما أنها تملك المنشأت والملاعب التي تسمح لها بذلك إلا أن السبب الحقيقي ظاهر للعيان.

وكان الجميع قد أكد سنة 2015 أن المغرب رفضت إحتضان الكان بسبب تواجد المنتخب الجزائري أنذاك في أوج عطائه وإحتمال تنقل عديد كبير من الأنصار وليس بسبب داء “الإيبولا”.

ويرى الكثير أيضا أن رفض المغاربة تقديم ملف ترشحهم لإحتضان كان 2019 من جديد يعود لنفس السبب فهل تكرر نفس السيناريو وإختلف التاريخ فقط؟.