الجزائر وروسيا.. التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم

توجت أشغال الدورة ال13 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي انعقدت الجمعة، بعاصمة روسيا الإتحادية موسكو، بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة عشرة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.

وحسب بيان لوزارة المحروقات، تم التوقيع على المحضر، من طرف رئيسي اللجنة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب. ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ديمتري باتروشاف.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية، وسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وإطارات وخبراء من كلا البلدين.

كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، تمثلت في محضر الدورة 13 للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. واتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الإتحادية حول التعاون والمساعدة الجمركية المتبادلة.

وكذا مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في مجال السياحة. ومذكرة تفاهم بين المفتشية العامة للعمل الجزائرية والهيئة الفيدرالية للعمل والتشغيل لروسيا الاتحادية في مجالات تفتيش العمل وترقية التشغيل.

ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية والمؤسسة الحكومية الفيدرالية “معهد الدولة للأدوية والممارسات الحسنة” لوزارة الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية في مجال التفتيش الصيدلاني. وكذا مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها ومركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية في مجال الشراكة العلمية في حفظ وترميم التراث الثقافي.

ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والأكاديمية الروسية للعلوم. وخطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال القياسة بين الديوان الجزائري للقياسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفدرالية للتنظيم التقني والقياسة لروسيا الاتحادية.