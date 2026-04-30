الجزائر وروسيا تعززان الشراكة الصناعية وتستكشفان فرص استثمار جديدة

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، بمقر الوزارة، وفداً من روسيا الاتحادية يقوده وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية، بحضور سفير روسيا لدى الجزائر، السيد أليكسي سولوماتين، وعدد من المسؤولين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة عمل ترمي إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا الاتحادية، مع التركيز على استكشاف فرص الشراكة في المجالات الصناعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وشكّل الاجتماع فرصة لبحث آليات تعميق التعاون بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب دراسة إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، بما يعزز التنمية الصناعية ويدعم الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.