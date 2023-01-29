الجزائر وروسيا يبحثان الشراكة في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، نائب وزير الصناعة والتجارة لفيدرالية روسيا، فازيلي أوسماكوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان، العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا. حيث أكدا إرادة البلدين في تعزيزها لاسيما في المجال الصناعي.

كما تطرق المسؤولان، في هذا الخصوص، إلى المجالات والفروع الصناعية التي تشكل فرصا للتعاون والشراكة الثنائية المثمرة. على غرار الصناعات الميكانيكية، الصناعات الصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.

وفي هذا الإطار، أعطى زغدار لمحة عن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر. وما تتيحه من امتيازات وتحفيزات لإقامة استثمارات محلية وأجنبية.

ومن جانبه، أبدى أوسماكوف اهتمام العديد من مؤسسات بلاده بتجسيد شراكات مثمرة في الجزائر.