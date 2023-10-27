الجزائر وروسيا يُمضيان على جملة من إتفاقيات التعاون وهذه التفاصيل

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس الخميس، أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، مناصفة مع نظيره الروسي ديمتري باتروشاف، بروسيا.

وحسب بيان للوزارة، تم في نهاية اشغال الدورة الإمضاء على جملة من اتفاقيات تعاون من أجل زيادة و تنويع مجالات التعاون بما يتجاوب مع اولويات البلدين.

حضر الدورة، سفير الجزائر بروسيا وإطارات من كلا البلدين. كما شهدت هذه الدورة حضور 49 خبير ممثلين ل 15 قطاع وزاري.

ونوه الوزير بالعلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين حيث أكد أن هذا اللقاء يعد فرصة لاضافة لبنة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي. لبلوغ افاق متميزة للعلاقات الثنائية. وتكريس التنسيق والتشاور بين الطرفين حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك مبنية على قيم الحرية و السلم و العدالة.

وذكر الوزير أن هذه الدورة أتت بعد القمة الثنائية التي جمعت رئيسي البلدين. بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الى فيدرالية روسيا في جوان 2023. حيث توجت بالتوقيع على اعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين. بالإضافة إلى التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين.

وأوضح الوزير أن للجزائر إستراتيجية واضحة في المجال الفلاحي من أجل ضمان استقلالية غذائية. وهذا ما توليه السلطات العليا للبلاد لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

كما ذكر الوزير بالدورة السابقة للجنة المختلطة المنعقدة بالجزائر في سبتمبر 2022. أين تم تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية من قبل الطرفين.

وتتعلق بشكل خاص بانتاج والانتاجية “الحبوب والبذور والشتلات وحماية الصحة النباتية والصحة البيطرية والتحسيس الوراثي النباتي والحيوانات).

وكذا اقامة علاقات مباشرة بين المؤسسات والمنظمات المهنية التابعة للقطاع. وتشجيع التبادلات بين المعاهد والمؤسسات الجامعية. والاستفادة من التطورات المحققة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.