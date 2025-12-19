الجزائر وزيمبابوي.. توافق مواقف البلدين في نصرة القضايا العادلة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية زيمبابوي، أمون مورويرا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، شكل هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها الطرفان تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر رئيس جمهورية زمبابوي، إمرسون منانغاغوا، شهر جويلية المنصرم. وما تخلل هذه الزيارة من مباحثات مع أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول جملة من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. حيث أكدا على توافق وتطابق مواقف البلدين كلما تعلق الأمر بنصرة القضايا العادلة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

وتم هذا اللقاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.