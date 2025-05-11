الجزائر وزيمبابوي يبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي

استقبل وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية لجمهورية زمبابوي, لوك مالابا والوفد المرافق له, حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية الجزائرية وإطارات من وزارة العدل, تناول الطرفان “سبل التعاون وتبادل الخبرات, لاسيما ما تعلق بالجانب القانوني والقضائي والرقمنة”, مثلما أوضحه المصدر ذاته.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد المحكمة الدستورية والعليا بجمهورية زمبابوي للجزائر منذ أمس السبت وإلى غاية 13 مايو الجاري.

يذكر أن ”جمهورية زمبابوي تترأس حاليا مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال الفترة بين 2024 و2026 “.