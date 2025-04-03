الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق

قررت ثماني دول من تحالف أوبك+، من بينها الجزائر، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي المقبل.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023. وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان.

وخلال هذا الإجتماع ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية. وبناء على التوقعات الإيجابية للسوق، ووفقا للقرارات المتخذة في 5 ديسمبر 2024 والمجددة في 3 مارس 2025. قرّرت الدول المشاركة تعديلا في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي 2025.

وجاءت هذه الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط. كما أن الدول المشاركة جددت إلتزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر يناير 2024″.

وفي ختام الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثمانية لأوبك+ على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية. ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات.

وتم تحديد 5 ماي المقبل موعدا لعقد الاجتماع المقبل. حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025.

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