الجزائر وسلوفاكيا تبحثان تعزيز روابط الشراكة الثنائية 

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، سفير سلوفاكيا بالجزائر، ماريك مورين، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار الديناميكية الملحوظة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وسلوفاكيا.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان السبل الكفيلة بتعزيز روابط الشراكة الثنائية على كافة الأصعدة.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول أبرز المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.