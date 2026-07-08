الجزائر وسلوفينيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، بمقر الوكالة، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك، بحضور إطارات من الوكالة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلوفينيا، لا سيما في مجال الاستثمار. حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة السلوفينية لتطوير المؤسسات “SPIRIT Slovenia”. بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالترويج للاستثمار ومرافقة المستثمرين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وفي هذا الإطار، استعرض المدير العام للوكالة المزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر. إلى جانب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين السلوفينيين إلى اغتنامها، لا سيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والتعبئة ومواد تغليف المنتجات الغذائية والصيدلانية، والزراعات الاستراتيجية، على غرار الصوجا والذرة والقطن، فضلاً عن الصناعات الميكانيكية والمناولة وصناعة البلاستيك والبوليمرات.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال تشجيع مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعرض الاقتصادي المرتقب تنظيمه قريبا بسلوفينيا، ودراسة إمكانية تنظيم منتدى أعمال يجمع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.