الجزائر وسلوفينيا يبحثان تعزيز التعاون الطاقوي

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، وفداً برلمانياً من جمهورية سلوفينيا، برئاسة ميروسلاف غريغوريتش، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-السلوفينية.

وحضر اللقاء كل من، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، ومارية عمراوي، رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر - سلوفينيا، ومحافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد تركزت المباحثات على استعراض علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية سلوفينيا، وسبل تعزيزها في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في إطار شراكة استراتيجية تحقّق الفائدة المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الدولة عرضاً شاملاً حول الخطوط العريضة لبرنامج تطوير القطاع في الجزائر. مشيراً إلى الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين. كما تطرق إلى الفرص الواعدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما استغلال الهيدروجين الأخضر. وأكد على الإمكانيات الكبيرة للتعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع المحروقات، والكهرباء، وتحلية مياه البحر وتصنيع المعدات، وكذا البحث الجيولوجي، واستغلال الموارد المنجمية وتحويلها.

من جانبه، أعرب ميروسلاف غريغوريتش عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر. مشيداً بجودة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والتي انعكست إيجاباً على الشراكة بين الشركات الجزائرية والسلوفينية، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي بين شركتي سوناطراك و”جوبلين” السلوفينية.

كما عبّر عن اهتمام الشركات السلوفينية بخلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية. مع التركيز على نقل الخبرات وتعزيز التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع.