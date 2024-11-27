الجزائر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية سنغافورة لدى الجزائر والمقيم في سنغافورة، محمد علمي موسى، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشاد الجانبان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وسنغافورة، وأعربا عن ارتياحهما للتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات.

وأوضح المصدر نفسه أن المحادثات تركزت حول تقييم واقع التعاون الثنائي بين البلدين واستشراف آفاق تعزيزه في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات التجارية الناجحة بين شركة سوناطراك والشركات السنغافورية، خاصة في مجال غاز البترول المميّع.

وقدّم وزير الدولة، بالمناسبة، عرضاً شاملاً حول المحاور الكبرى لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر. مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في مجالات المحروقات، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتطوير الهيدروجين كطاقة نظيفة ومستدامة.

كما أكد الطرفان عزمهما على إقامة شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة، تتضمن نقل المعرفة، تبادل الخبرات، والتكوين في مختلف المجالات ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات تجمع خبراء من البلدين للتباحث حول تفاصيل التعاون ووضع آليات عملية لتنفيذه على أرض الواقع.