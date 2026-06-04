الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في محاربة الجريمة المنظمة وتنقل الأشخاص

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضًا، المدير العام للامن الوطني علي بدوي، تباحث الطرفان المجالات ذات الاهتمام المشترك. لا سيما المتعلقة بالجانب الأمني، محاربة الجريمة المنظمة، وتنقل الاشخاص.

وأكد سعيود على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأصيلة الني تجمع شعبي البلدين.