الجزائر وسويسرا توقّعان إعلان نوايا حول الهجرة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، وزير العدل والشرطة الكونفدرالية السويسري، بيت جانس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأشاد الطرفان، خلال هذا اللقاء، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين. كما استعرضا واقع التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وعلى هامش هذا اللقاء، أشرف الجانبان على مراسم التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء الآلية الدائمة للتبادل في المسائل المتعلقة بالهجرة. قصد تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.