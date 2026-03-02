الجزائر وسويسرا يبحثان تعزيز التعاون والشراكة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الإثنين، مساعدة كاتب الدولة للشؤون الخارجية مكلّفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وزارة الشؤون الخارجية للكونفدرالية السويسرية، السفيرة مونيكا شموتز كيرغوز، وذلك في إطار زيارة العمل التي قادتها إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، شكل هذا اللقاء سانحة للتطرق لعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وسويسرا في عديد المجالات. وذلك في إطار الزيارات والاستحقاقات الثنائية التي تم برمجتها بين البلدين خلال العام الجاري.

كما تبادل الجانبان، الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.